Fotod ja video: hingematvad panoraamid Marsilt

Kulgur Curiosity panoraamfoto Gale'i kraatrist. Vajuta pildile, et näha täissuuruses fotot

Kulgur on oma ebamaise eluea jooksul läbinud 18 kilomeetrit raskel Gale kraatri pinnal. Seal valitseb parasjagu kibe talv ning Curiosity sai külma tõttu selgenenud ilmas otsa korraks ümber pöörata ning vaadata oma elutööle tagasi.

Panoraamfoto Gale'i kraatrist koosneb kuueteistkümnest pildist, mis võeti üles Curiosity masti otsas istuva kaameraga. Kulgur on Marsil ringi vuranud ligi kuus aastat ning see on esimene kord millal ta sai «hinge tõmmata» ja oma tööle tagasi vaadata.