Kliima soojeneb kaelamurdva kiirusega

Professor Adam Scaife sõnul näitavad ennustused, et üleilmne kliima võib soojeneda järgmise viie aasta jooksul kuni poolteist kraadi, kui neid võrrelda eeltööstuslike tasemetega. Kuigi see võimalus on väike on teatav globaalse keskmise temperatuuri tõus vältimatu. Minimaalselt tõuseb ennustuse järgi järgmise viie aasta jooksul üleilmne temperatuur 0,96 kraadi.