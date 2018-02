Suremise paratamatuse tõttu on selle bioloogilised tagamaad üpriski hästi mõistetud. Peaaegu kõigil loomadel tõuseb suremise risk eaga. Jaanuari lõpul avastati aga, et erakordne loomake paljastuhnur ei vanane nagu teised imetajad ega sure nagu zooloogid eeldaksid.