Mis teadust teevad riikliku teaduspreemia laureaadid?

Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest ehk elutööpreemia

Mall Hiiemäe, sündinud 1937 (Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur) – preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest.

Mall Hiiemäe on eesti silmapaistvamaid rahvaluuleteadlasi, kes on üle poole sajandi tegelenud pühendunult eesti rahvaluule kogumise ja uurimisega. Teadlasena on Mall Hiiemäe huvide ring ulatunud eestlaste vaimselt loomingult Eesti looduse ja pärimuskultuuri suhete mõtestamisele. Juba 1960. aastatel uuendas ta oluliselt eesti folkloristikat, selgitades oma teadustöödes, kuidas rahvajutud tekivad ja levivad elavas jutustamistraditsioonis. 1990. aastatel aitasid tema tööd omaks võtta arusaama, et folkloor ei ole hääbuva talurahvakultuuri jäänuk, vaid osa elavast kultuuriprotsessist, mis hõlmab ka linnakeskkonda ja internetimaailma. Püsiva väärtusega suurtööks jääb Mall Hiiemäe kaheksaköiteline «Eesti rahvakalender» (1970-1999; esimese köite autor on Selma Lätt). Tema elutöö on loonud tugeva aluse rahva tänapäevase olemuse mõistmisele.

2000 Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk 2007 riiklik teaduspreemia humanitaarteaduste valdkonnas folkloristika alase uurimistöö eest

Agu Laisk (paremal) ja Vello Oja koos fotosünteesi uurimise aparaadiga FOTO: Sille Annuk / Postimees / Scanpix

Agu Laisk, sündinud 1938 (akadeemik (1994), kuni 25.10.2017 Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi taimefüsioloogia vanemteadur emeriitprofessor) – preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest.

Akadeemik Agu Laisk on erakordselt väljapaistev taimede süsinikusidumise ja fotosünteesi uurija, kelle teadustööd on läbi aastate saatnud küsimus «Mis määrab fotosünteesi kiiruse». Sellele vastamiseks on Laisa juhtimisel konstrueeritud maailma kõige kiirem fotosünteesi mõõtmissüsteem, koostatud kõige keerulisem fotosünteesimudel ja saadud hulgaliselt fotosünteesiprotsessi valgustavaid teadustulemusi, mille kohta võib öelda «maailmas esimene». Akadeemik Laisk jõudis oma töödega maailma teaduspüramiidi ühte teravaimasse tippu, mille kõrgus jääb kaasaja kolleegidele veel pikaks ajaks kättesaamatuks.

1985 Eesti NSV riiklik teaduspreemia koos kolleegidega 1992 Eesti Teadusete Akadeemia Karl Ernst von Baeri medal 1999 Eesti Vabariigi teaduspreemia (koos Vello Ojaga) keemia ja molekulaarbioloogia valdkonnas monograafia «Lehe fotosünteesi dünaamika» eest 2001 Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk 2007 Eesti Teaduste Akadeemia medal

Preemia väljapaistva avastuse eest

Ahto Buldas, sündinud 1967 (Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi professor – preemia olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest − teadus- ja arendustöö «E-ühiskonna alustehnoloogiad».

Tänu professor Buldase tööle elame suhteliselt turvalises e-riigis. Ahto Buldase töö ründekindlate e-teenuste ning ajatemplisüsteemide loomisel on pannud aluse Eesti e-riigi tehnoloogiatele ning kahe rahvusvahelistelt eduka Eesti ettevõtte, Cybernetica AS ja Guardtime AS, toodetele ja teenustele. Ajatemplitehnoloogia (ehk plokiahela) vundamendiks on matemaatiline tõestus. See tagab andmete muutumatuse tembeldamise hetkest alates ning teeb võltsimise mõttetult kalliks. Professor Buldase loodud tehnoloogia on nüüdseks sisse ehitatud igasse edukasse infosüsteemi ning paljud selle rakendused alles hakkavad ühiskonda muutma.

2015 Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk

Preemia silmapaistva teadustöö eest

Ülle Kotta, sündinud 1948 (Tallinna Tehnikaülikooli Tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur) – preemia täppisteaduste alal tööde tsükli «Algebralised meetodid matemaatilises juhtimisteoorias» eest.