Täna ajaloos 8.02: hukati Šotimaa kuningannaMary Stuart

Tõsi on, et kuue päeva vanuselt Šotimaa krooni pärinud Mary I soovis Inglismaa troonilt tõugata lastetu Elizabeth I. Kuid erinevate traagiliste äparduste ning ebaõnnestumiste tõttu sattus ta hoopis timuka tähelepanu alla.

8. veebruari sündmused Eestis:

1833 – Nikolai I käsul anti Sindi riigimõisad rendile tööstur Johann Christoph Wöhrmannile eesmärgiga, et ta Poolas oleva kalevivabriku Sindisse tooks.

1938 – 19. jaanuaril toimunud Vene-Eesti piiri intsidendis, kus hukkus 2 Nõukogude valvurit, toimetasid punaväelased kaks Eesti piirivalvurit üle Peipsi järve piirijoone ja tapsid need.

1992 – Albertville'is avati XVI taliolümpiamängud. Pärast 56 aastat eemalolekut osalesid eestlased jälle olümpiamängudel Eesti lipu all.

1994 – Eesti Kõrgema Kommertskooli teadusnõukogu tunnistas 1993. aasta parimaks ettevõtteks AS Baltika, aasta ärimeheks valiti AS Baltika juhatuse esimees Meelis Milder.

2004 – New Yorgis toimus 46. Grammy auhindade jagamine: parima kooriesituse Grammy võitsid Paavo Järvi, Tiia-Ester Loitme ja Ants Soots.

Ja maailmas:

1560 – Türgi galeerid võitsid Tripoli all Hispaania laevastikku.

1692 – Puritaanlik doktor William Griggs teatas Salem Village'is, et kohaliku reverendi 9-aastase tütre Betty Parrise ja tema nõo Abigail Williamsi sisse on pugenud saatan. Sellest said alguse Salemi nõiaprotsessid, mille käigus hukati 19 inimest.