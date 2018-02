Kaugel tähesüsteemil peaks leiduma 250 korda enam vett kui Maa ookeanites

Erinevalt Päikesesüsteemist paiknevad Trappist-1 planeedid üksteisele nii lähedal, et neist ühe pinnal seisvale vaatlejale peaksid teised paistma taevas ligikaudu sama suured kui Maa pealt vaadates Kuu. Planeedid on koguni niivõrd lähedased, et igal möödumisel mõjutab taevakehade vaheline gravitatsioonijõud ka nende orbiite.

«Trappist-1 süsteemi planeedid on üksteisele niivõrd lähestikku, et häirivad üksteise liikumist. See põhjustab aga nende transiidiperioodides kergeid häireid,» kirjeldas uurimuse metoodikat seda juhtinud Berni Ülikooli astronoom Simon Grimm. Transiidi all peetakse selles kontekstis silmas planeedi möödumist kodutähe ja Maa vahelt, mille jooksul on ta ka kosmoseteleskoopidele nähtav.

Uute teadmiste valguses võib öelda, et tähesüsteemi elukõlbulikule tsoonile on lähimad planeedid c, d ja e. Süsteemi esimene planeet Trappist-1b ja teisel orbiidil asuv c on tõenäoselt kivise sisemusega ja Maast tihedamate atmosfääridega. Kõige väiksema tihedusega on tõenäoselt Trappist-1d ning tema mass on tõenäoselt vaid ligi 30 protsenti Maa omast. Trappist-1e on tõenäoselt samuti kivine, kuid õhukese atmosfääriga. Trappist-1f ja g kohta ei ole teadlaste sõnul veel piisavalt häid andmeid, et põhjalikumaid järeldusi teha.