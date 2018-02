Maa lähedalt möödub reedel asteroid

NASA ametniku Paul Chodase sõnul tulevad niivõrd suured asteroidid Maale lähedale paar korda aastas. Teisipäeval möödus Maast üks selline asteroid 184 000 kilomeetri kauguselt.

Kuigi reedel toimuv möödalend pole tohutu suur asi, siis "on see meenutus, et asteroidid võivad mööduda meie planeedist väga lähedalt ning on tähtis, et tuvastame need objektid, kui nad lähedale tulevad", lausus Chodas.

Chodase sõnul leiti eelmisel aastal rohkem kui 2000 Maa lähedal lendavat asteroidi, mille olemasolust poldud varem teadlikud. Paljud asteroidid on niivõrd väikesed, et nende tuvastamine on praegu võimalik vaid siis, kui nad on Maale lähedal, lisas ta.