Esimesed laboris kasvatatud munarakud võivad lahendada viljatuse probleemi

Katseklaasibeebid on seni olnud küll ennekõike ulmekirjanduse teema, kuid värskes ajakirjas Molecular Human Reproduction ilmunud artiklis kirjeldab grupp šoti ja ameerika teadlasi omamoodi läbimurret – katseklaasis noorjärgust viljastamisvalmis munaraku kasvatamist.

Tõsi, munarakkude katseklaasis kasvatamine pole just enneolematu saavutus, kuid senised eksperimendid on piirdunud protsessi üksikute etappidega, olgu selleks siis munarakkude eellasi ümbritseva folliikuli kasvatamine ja arendamine või pooleldi arenenud folliikulitest küpse munaraku kasvatamine. Nüüd on aga jõutud kogu «pusle» kokkupanemiseni.