Foto: NASA avaldas kaugeima foto, mis inimkond kunagi teinud

NASA avaldatud uus foto sündis New Horizonsi pardakaamera Long Range Reconnaissance Imageri (LORRI) korrapäraste kalibreerimistööde käigus ja pildil võib näha galaktikate klastrit NGC 3532, mida tuntakse ka Soovikaevu klastri nime all. Vaid kaks tundi hiljem murdis LORRI iseenda püstitatud rekordi ja tegi teadusfoto Kuiperi vöö objektidest 2012 HZ84 ja 2012 HZ85.

Arvestades, et New Horizons on alles viies väljapoole Päikesesüsteemi rännanud kosmoseaparaat, ei ole muidugi kuigi üllatav, et talle mitmeid kosmoseavastuse rekordeid omistatakse. Näiteks viis ta detsembris läbi kõige kaugema kontrollitud kursimuutmise manöövri.