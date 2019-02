Täna ajaloos 13.02: toimus Liivi sõja Ruunavere lahing

Rahvasuus levinud jutt, et koht sai oma nime just selle verise lahingu järgi on ilmselt apokrüüfiline. Nimelt olevat lahingus valatud nõnda palju verd, et see olevat ulatunud ruuna põlveni. Kuid nimi on ilmselt tunduvalt vanem ning selles sisaldus «-vere» on sama päritolu kui muudes Eestimaa kohtades ning on lühenenud vorm sõnast «veere».