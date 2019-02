Täna ajaloos 15.02: viimane maailmaraha läks üle kümnendsüsteemile

Sedalaadi mitte-kümnendsüsteemil põhinevad valuutad ei ole maailma ajaloos sugugi erandlikud, pigem on ajaloos märkimisväärsed olnud just kümnendsüsteemil põhinevad rahad. Üheks põhjuseks peetakse näiteks tõsiasja, et oli vanades rahasüsteemides peamiseks, väärtuslikumaks ühikuks kuldmünt, väiksemaks aga näiteks hõbemünt. Kuna selliste ühikute väärtused sõltusid aga konkreetsete metallide kättesaadavusest ja hinnast, võis näiteks uute maardlate või ressursside kasutuselevõtt muuta seda, mitme hõbemündi ühe kuldmündi vastu vahetada sai.

Tänapäeval on maailmas alles veel vaid kaks riiki, mille raha ei ole korraldatud kümnendsüsteemi põhiselt ning need on Mauritaania, kus üks ouguiya on väärt viis hums’i ja Madagaskar, kus üks ariary võrdub viie iraimbilanja’ga.