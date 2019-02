Täna ajaloos 18.02: sündis Juhan Smuul

Smuul oli kahekümne aasta jooksul Eesti Kirjanike Liidu esimees. Ilmselt on paljudel meeles tema lood Eesti elust ja tema koduse Muhumaa kohta.

18. veebruari sündmused Eestis:

1918 – ööl vastu 18. veebruari võttis Saksa Põhjakorpuse juhataja kindral Adolf von Seckendorff Kuressaares vastu Haapsalus asunud Vene armee I eesti polgu komandöri, polkovnik Ernst Põdderi poolt läkitatud saadikud Eduard Alveri ja Oskar Mamersi, kes teatasid eesti rahvusväeosade poolt plaanitavast rinde avamisest pealetungiks valmistuvatele Saksa vägedele. See kohtumine valmistas ette tingimused Eesti Vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril 1918.

2012 – Tallinnas toimus poliitilise ühenduse Eesti Rahvuslik Liikumine üldkoosolek, millel otsustati ühineda Eestimaa Rahvaliiduga ja moodustada ühinemisel uus erakond Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nime all.

Ja maailmas:

1932 – Jaapan kuulutas välja Mandžuuria iseseisvuse. Sisuliselt tähendas see Jaapani vasallriigi moodustamist varem Hiinale kuulunud aladel.

1952 – Kreeka ja Türgi said NATO liikmeteks.

2010 – Nigeris toimus relvastatud riigipööre, mille tulemusel haaras võimu rühmitus Supreme Council for the Restoration of Democracy, kes vangistas president Tandja Mamadou ning peatas põhiseaduse kehtimise.