Teadlased lõid esimese lamba ja inimese ristandi

Inimeste rakkude osakaal oli loodud embrüotes väga väike. «Tegu pole kohe üldse nagu seaga, kellel on inimese nägu või inimese aju. Me oleme avaldanud mitu tööd, milles oleme näidanud, et suudame sihikule võtta väga kindlad piirkonnad. Seega saame me vältida inimrakkude arenemist inimajuks või inimeste sugunäärmeteks,» selgitas Stanfordi ülikooli meditsiinikooli tüviraku-uurija Hiromitsu Nakauchi USA-s Austinis toimunud pressikonverentsil.