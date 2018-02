Galerii: vaata, millised mereelukad Antarktikast irdunud hiigeljäämäe alt välja ilmusid

Möödunud aastal Larsen C šelfijääst eraldumisega avalikkuse tähelepanu paelunud hiiglaslik jäämägi A-68 on taas teadlaste fookuses. Nimelt stardib juba homme Inglismaalt kõrgetasemeline teadusekspeditsioon, mille eesmärgiks on uurida jäämäge ennast, aga mis veelgi olulisem – sellest maha jäänud avamerd.

«A-68 eraldumine pakub meile erakordset võimalust uurida dramaatilistele keskkonnamuutustele reageerivat mereökosüsteemi. Seetõttu on väga oluline, et jõuaksime sinna enne kui merealune keskkond päikesevalguse ja uute liikide sissetungi tagajärjel muutub. See on väga põnev,» ütles uuringut juhtiv merebioloog Katrin Linse.