Poolat ootab maailmajao viimase põlismetsa raiumise eest Euroopa Kohtu paragrahvi alla sattumine

Tegemist on ühe kuumema looduskaitse-teemalise vaidlusega kogu Euroopas, mille keskmes on kogu maailmajao suurim säilinud põlismets, mida kohalikud võimud agaralt raiuma on asunud. Avalikult välja käidud õigustus on, et tegemist on looduskaitselise tegevusega – kui poolakad puid maha ei raiuks, siis häviksid need üraskite epideemia tulemusena. Loodusteadlased ja keskkonnaaktivistid seda argumenti kuigi pädevaks ei pea – üraskipuhanguid tuleb metsas ikka ette ning tegemist on loodusliku elutsükli osaga.