Täna ajaloos 28.02: paavst Benedictus XVI lahkus ametist

28. veebruari sündmused Eestis:

Ja maailmas:

1945 – Teine maailmasõda: propagandaminister Joseph Goebbels tunnistas oma raadiokõnes, et Punaarmee talvise pealetungi tõttu on Saksamaa olukord tunduvalt halvenenenud. Ta rõhutas aga, et ei ole kahtlust selles, et kaotatud alad varsti tagasi vallutatakse.