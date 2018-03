Tartu Ülikooli rektoriks kandideerib neurokirurg Toomas Asser

Asser ütles, et tema peamine suund on jätkata ülikoolis üldiselt stabiilset joont.

Toomas Asser on sündinud 14. juulil 1954 Jõhvis. 1989. aastal kaitses ta Moskvas meditsiinikandidaadi kraadi teemal «Aju verevoolu regulatsiooni küsimused ja stereotaktilised operatsioonid originaalse termokauteri kasutamisega». Alates 1995. aastast on ta Tartu ülikooli neurokirurgia professor ja alates 1996. aastast Tartu ülikooli närvikliiniku juhataja. Tema teadustöö põhisuunaks on närvisüsteemi kasvajate kliinilised ja molekulaarbioloogilised aspektid, ajuarterite aneurüsmide ja Parkinsoni tõve kirurgiline ravi.