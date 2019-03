Täna ajaloos 11.03: Eestit külastas Urho Kaleva Kekkonen

Karismaatiline Kekkonen võlus siinset rahvast ning soojendas Nõukogude okupatsiooni tingimustest jahedaks muutunud suhted kahe vennasrahva vahel uuesti üles. Võib väita, et vaatamata kodumaisele kriitikale, et Kekkonen oli liialt venemeelne, on Kekkosel tähtis roll kanda nõukogudeaegse Eesti ajaloos ning siinsete inimeste südameis.