Suurest Paugust mustade aukudeni - Eesti teadlased aitavad hinnata Stephen Hawkingi panust maailmale

Hawkingi kiirgus

Tegu on huvitava hüpoteesiga, mis põhineb kahel alusteoorial, milles kõik füüsikud väga veendunud on – soojusfüüsikal ja kvantmehhaanikal. Põnevaks muudab hüpoteesi aga see, et just selle nähtuse tõttu ei saa füüsikud omavahel lihtsalt ühendada kahte füüsika alusteooriat, kvantfüüsikat ja üldrelatiivsusteooriat. Nimelt ütleb kvantfüüsika, et informatsioon füüsilise maailma kohta ei kao. Teisalt, üldrelatiivsusteooria ütleb, et just mustas augus kaob kogu informatsioon selle kohta, millest must auk tekkis! Niikaua kui oletada, et must auk ise ei kao, võib füüsikateoreetik veidi kergemalt hingata ja välja vabandada oletusega, et ehk on informatsioon kuidagi mustas augus «peidus». Hawkingi hüpotees mustade aukude «kvantaurustumise» kohta aga ei lase tal sellise vabanduse taha pugeda. Loomulikult, eraldi tuleb mainida Hawkingi panust ka teiste teadlaste mõjutana, innustajana, õpetajana ja ideede väljapakkujana.

Tekst: Andi Hektor