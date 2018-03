Stephen Hawkingi napilt enne surma esitatud teadustöö näitab, kuidas lahendada üht füüsika suurimat küsimust

Pealkirjas mainitud inflatsiooni all peavad füüsikud silmas aegruumi paisumist väga varases Universumis, täpsemini esimese 10-33 – 10-32 sekundi jooksul pärast Suurt Pauku. Uuringu käimatõukavaks jõuks on aga mitmete füüsikute arvamus, et selline paisumine võis aset leida korraga mitmes universumis, mis kõik kokku moodustavad nn Multiversumi. Kui palju universumeid kokku olla võiks, ei tea muidugi keegi, aga välja on käidud ka teooria, et neid võib olla koguni lõpmatu kogus.