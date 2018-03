Esimesed radarifotod: hiinlaste kontrolli kaotanud kosmosejaam kukub veel selle nädala jooksul Maale

Hiinlaste esimene kosmosejaam Tiangong-1 on meedia ja kosmosefännide huviorbiidis olnud juba pea aasta aega. Tiangong-1 ehk «Taevane palee 1» lennutati orbiidile kuus aastat tagasi ning toona kirjeldati seda kui suurt töövõitu, mille käigus pidi Hiina ümber joonistama kogu rahvusvahelise kosmosepoliitika jõujooned.

Pärast ligi viit aastat edukat tööd, sealhulgas ka mitmeid mehitatud ja mehitamata missioone, hakkasid aga levima kuulujutud, et kosmosejaamaga on tekkinud tõsiseid probleeme. 2016. aastal tunnistasid ka Hiina ametnikud lõpuks, et kosmosejaamaga on kontakt kaotatud ning et tõenäoselt kukub see millalgi 2017 või 2018 kontrollimatult Maale.

Nüüd kirjutabki The Guardian viitega Euroopa Kosmoseagentuurile, et kosmosejaama orbiidiaeg hakkab otsa saama ning Maale kukkumist võib oodata veel selle nädala jooksul. Seetõttu on ka kosmoseagentuurid üle maailma pööranud oma pilgu taevasse, et kosmosejaama kukkumisaeg võimalikult täpselt ette määrata ja vähendada võimalikku ohvrite arvu.

Teiste seas on Tiangong-1 käekäiku jälgima asunud ka Saksamaal asuv Fraunhoferi Kõrgsagedusega Füüika ja Radaritehnoloogia Instituut, mille teadlaste hinnangul peaks kukkumine toimuma «lähinädalatel». Küll aga suutsid instituudi radarid peagi alla kukkuva kosmosejaama üles pildistada ning anda avalikkusele üle aastate esimesed pildid meid taevas varitsevast kosmosejaamast.

FOTO: Fraunhoferi Kõrgsagedusega Füüika ja Radaritehnoloogia Instituut

Kui kaheksatonnise kosmosejaama suvalises kohas maha prantsatamine võib näida küllaltki hirmuäratava väljavaatena, siis olukorral silma peal hoidvate teadlaste kinnitusel erilist põhjust hirmu tundmiseks siiski ei ole. Esiteks põleb suurem osa kosmosjaamast tõenäoselt atmosfääris ära ning tõenäosus, et allesjäänud tükid inimesi tabavad, on tõepoolest nullilähedane.

Lisaks ei ole tegemist kaugelt esimese ega suurimagi Maale kukkunud kosmoseaparaadiga. Suurima kosmosest kukkunud inimtekkelise objekti «au» kuulub nimelt USA 77 tonni kaalunud kosmosejaamale Skylab.

Aina lähenevast «tähtajast» hoolimata ei ole kukkumispaika jätkuvalt võimalik täpselt ette öelda. Küll aga on teada, et atmosfääri saab see siseneda vaid 43. lõuna- või põhjalaiuse piirkondades. Orienteeruva kukkumiskuupäevana on välja käidud näiteks 1. aprill.