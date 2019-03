Täna ajaloos 30.03: USA ostis Vene keisririigilt Alaska territooriumi

Tänapäevases valuutas on see hind märkimisväärselt krõbedam, 113 miljonit dollarit ehk 91,6 miljonit eurot. Kuid arvestades millise musta kulla poti otsa vabariik sattus, oli ost ilmselt iga senti väärt. Alaskalt avastati arvestatavad naftavarud.

Nimi Alaska pärineb Vene võimu aegadest. See on venestus aleuudikeelsest sõnast alaxsxaq mis tähistab maismaad, otsetõlkes «seda, millele on suunatud mere tegevus». Alaska on kandnud ka samatüvelist nime Alyeska, tähenduses «suur maa».