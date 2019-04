Täna ajaloos 4.04: Tallinnas maabus Taani vabatahtlike kompanii, et lüüa kaasa Vabadussõjas

4. aprilli sündmused Eestis:

Ja maailmas:

1964 – USA muusikaedetabeli 5 esimest kohta kuulusid esmakordselt ühele esitajale. Selleks oli The Beatles lugudega «Can't Buy Me Love», «Twist and Shout», «She Loves You», «I Want to Hold Your Hand» ja «Please Please Me».