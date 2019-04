Täna ajaloos 5.04: Lämmijärve jääl löödi lahingut

Venelasi oli nende vastu panna ligi 2600 meest. Kuid Liivima vanema riimkroonika andmed pole tänapäeva ajaloolaste meelest eriti usaldusväärsed ning nii sõdalaste arvud kui langenute ja vangistatu hulk ei ole kindlalt teada. Tõsi on, et Aleksander Nevski juhitud väed lõid piiskopi ja ordu sõjasalga tagasi ning leidub hinnanguid, et see peatas Liivi ordu ja Rooma kiriku jõulise leviku ida poole.