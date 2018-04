Kirjavahetuses ERMiga avaneb «Seltsimees lapse» ema tormiline elusaatus

50 aasta ja 110 kaastöö tulemusel seondub mulle kohanimi Ruila just Helmes Tunglaga. Võib julgesti öelda, et suur osa Ruila kultuuripärandist Eesti Rahva Muuseumis on tema sulest. Mul oli ka endal viis aastat võimalust temaga kirjavahetuses olla – viisil, et mina teatasin talle muuseumi kogumisplaanist ja poetasin ümbrikusse ERMi küsimuslehed ning umbes kuu pärast sain talt vastused. Muide, kui ma talle 1991. aasta sügisel saatsin «Tänapäeva maa-asustusest» küsimuslehe ja tutvustasin ennast kui korrespondentide võrgu uut juhatajat, ei teadnud ma, kas nime Helmes taga on mees või naine. Helmes ei olnud just tavapärane nimi. Aegamööda sain teada tema teisegi nime – Helmine. Erinevate küsimuslehtede vastustest on koorunud väikene elulugu.