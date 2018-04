Aeglasem hoovus toob krõbeda talvekülma

Põhjapooluse-lähedaste merevete soojenemine ja Gröönimaa jääkilbi sulamine on aeglustamas globaalset merevee ringet. Eestile võib see tähendada kohalikku kliima jahenemist.

Teatavasti on Atlandi ookeanis edela-kirde-suunaliselt voolav Golfi hoovus põhjus, miks Eestis on näiteks Alaskaga võrreldes vägagi mahe kliima. Hoovuse toime muutuste osas on seoses kliimamuutustega spekuleeritud varemgi, kuid seni on arvatud, et kui aeglustumine ka toimub, kulub selleks vähemalt sajandeid.