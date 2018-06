Postimehe kajakakaamera: linnupoeg rööviti päise päeva ajal

Kalakajakas looduses ja linnas

Miks tulevad kajakad linna? Linnuökoloog Marko Mägi sõnul ei erine nende kolimismotiivid kuigi palju inimeste omadest.

«Vastus on täpselt sama, mis inimeste puhul - mugavus ja rohked võimalused. Linna on koondunud meeletu hulk energiat nii soojuse kui toidu näol ja kõigi loodusseaduste kohaselt koonduvad isendid ressursirohketesse piirkondadesse ja asustustihedus võib kasvada kordades suuremaks kui looduslikes elupaikades. Pole siis ime, et loodus linna trügib, sest kõik tahavad sellest küllusemaast osa saada. Sageli küll kaasnevad linnaeluga negatiivsed küljed – kasvõi see, et linnakodanikud üritavad näiliselt abitut kajakapoega «päästa» -, kuid sageli on kasud kahjudest suuremad.

Looduses asustab kalakajakas, nagu nimestki arvata võib, ennekõike mererannikute, suuremate jõgede ja järvede äärseid piirkondi. Sageli võib teda näha sadamate ümbruses ja tihtipeale saadavad nad ka laevasid. Linnade kõrghoonete katustel on kajakatele tõenäoselt küll vähem süüa, samas on need aga oluliselt turvalisemad pesitsuspaigad, kus on palju väiksem oht pesarüüste ohvriks langeda.

Kui looduses pesitsevad kalakajakad tavaliselt kolooniatena, tehes vetikatest ja kõrtest pesa kõrgematele kohtadele nagu kaljudele, kividele, väikesaartele või põõsaste otsa, siis linnadesse neid massiliselt ei koondu. Kui nad linnadesse satuvadki, toimub pesitsemine eraldi või kahe-kolme paari kaupa. Kui looduses toituvad nad kaladest, raibetest, konnadest, ussidest, väiksematest närilistest, marjadest ja idanevatest teradest, kohati ka haudenaabri munadest ja järglastest, siis linnas käivad nad toidupoolist otsimas ennekõike muruplatsidelt ja -väljakutelt.

«Kajakad on linna tingimustes kõigesööjad: friikartulid, laokile jäänud toit ja prügikastist leitav, kuigi see on küll rohkem vareste mängumaa, kuid osa saavad sellest ka kajakad, ning loomulikult merest, jõest või prügilast leitav. Kajakad käivad aga meelsasti ka asulate lähedastel põldudel vihmausse ja muid selgrootutid otsimas. Toiduotsingutel võivad nad vajadusel lennata paarikümne kilomeetri kaugusele,» kirjeldas Marko Mägi linnakajakate toidulauda.