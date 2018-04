Teadusvideo: vaata, kuidas näeb välja maailma kõige kiirem lind

Rabapistrik (Falco peregrinus) on Eestis esimese kategooria looduskaitse all olev liik, keda on siinmail viimastel aastatel vaid üksikuid kordi suviti nähtud. Tema lennu uurimise teeb keerukaks selle kiirus ja lühidus. Sääraselt sööstes ei ole teadlastel eriti võimalik rabapistriku lendu tabada. Saagi tabamisel on tegemist sekundite mänguga ning see teeb uurimise raskeks.