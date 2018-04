Londonis sõlmitud laevanduskokkulepe eesmärk on kasvuhoonegaase poole võrra vähendada

Nagu ka lennundus ei lange laevandus ei Kyoto protokollide ega Pariisi kliimaleppe alla. Need rahvusvahelised kokkulepped tegutsevad riikide sisese tööstusega ning laevandus-lennundus ei ole rahvusvaheliste ettevõtmistena nende pädevuses.

IMO möödundnädalane otsus on esimene omalaadne. Otsuses seisab, et aastaks 2050 peab üleilmne laevandus vähendama kasvuhoonegaaside õhku paiskamist pooleni sellest hulgast mis mõõdeti 2008. aastal. Mitmeid riigid, nende hulgas USA ja Brasiilia oli igasuguste piirangute vastu aga samas paljud Euroopa Liidu maad ja ka Suurbritannia soovisid veelgi ulatuslikemaid piiranguid, vähemalt 70 protsenti. Otsuse näol on tegemist kompromissiga, mis rahuldab täielikult vaid väheseid riike.