Teadlased avastasid õnnekombel plastikut lagundava ensüümi

Märkimisväärse osa keskkonda lämmatavast plastireostuses moodustab polütetüleen tetraftalaat. See aine on tuntud lühendi PET (polyethylen tetraphthalate) all ning näiteks kõik plastikust joogipudelid on sellest tehtud.

Uurides Jaapani prügilas plastikut sööma asunud bakteri ensüümi arenemise lugu avastas rahvusvaheline teadlaste rühm, et nad suutsid kogemata tõsta selle tõhusust. «Juhtus nii, et me tõhustasime ensüümi, mis tuli paraja ehmatusena,» ütles The Guardianile Portsmouthi ülikooli teadlane professor John McGeehan, uurimuse juht.

Teadlaste loodud «mutantensüüm» lagundab PETi vaid paari päeva möödudes selle algkomponentideks. Looduses, ookeanides kõduneb PET sajanditega. «Loodame, et saame ensüümi kasutades plastiku kiiresti algkomponentideks lagundada ning sellest omakorda uut plastikut toota. See tähendab, et plastiku saamiseks ei pea enam uut naftat puurima ning põhimõtteliselt peaks see vähendama plastiku hulka keskkonnas,» ütles McGeehan.

See tõotab suurt läbimurret taaskäitlemise maailmas. Praeguste tehnikatega ei suudeta kord PETist vormitud objekti uuesti samasuguseks plastiks toota. Plastpudeleid õnnestub ümber töödelda väiksema väärtusega plastmassiks, näiteks erinevateks kangakiududeks.

Sellise protsessi tööstuslikuks käivitamiseks on vaja veel tööd teha. Ideaalis suudaksid teadlased tõhustada ensüümi võimekust ning seejärel siirdada selle ekstremofiilidest bakteritele. PETi lagundamine on kõige edukam kõrgel temperatuuril, mil see sulanud on. Kui suudetaks plasti sööma panna bakterid, kes rõõmuga tegutsevad üle 70 kraadise temperatuuri juures, siis õnnestuks teoreetiliselt sulanud PETi väga tõhusalt ümber töödelda.

Ameerika Ühendriikide Teaduste Akadeemia toimetistes ilmunud uurimus on veel esialgne kuid paljulubav. Arvesse võttes, et vaid 14 protsenti toodetud plastpudeleist leiab tee taaskäitlusesse on iga protsessi hõlbustav uudis väga teretulnud. Osa probleemist on muidugi nafta, PETi toorme, suhteline odavus. «Tootjatel on nõnda lihtne [PETi] juurde toota selle asemel, et seda ümber töödelda,» ütles McGeehan. Olukord on kaunis tõsine. Leitud on vabalt hulpivat ja saastavat plastikut ka kõige kaugematest ookeanisoppidest.

Kuid McGeehani sõnul mõjub sotsiaalsete normide muutumine ka plastitootjatele. Tema meelest on globaalselt tarbijad teadlikumad ja tundlikumad, mis nende jaoks toodetud plasti ja prügiga saab. Ensüümidel kui aineklassil on mitmeid eeliseid muude ümbertöötlemise viisidega. Kui õnnestuks mõni visa bakterirühm panna plasti lagundavat ensüümi tootma saaksid nad seda teha kiiresti ning suurtes kogustes suhteliselt odavalt.