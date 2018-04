Läbimurre: teadlased kasvatasid tüvirakkudest kõhrkoe

Mesenhümaalsete tüvirakkude eesmärgiks on toota uusi sidekudede rakke. Luuüdis on selle peamise väljenduseks luuvigastuste parandamine. Luu murdudes mesenhümaalsed rakud kasvavad-arenevad murru servi ühendavaks kõhreks. Seejärel muutub kõhr aegamööda luuks. Isegi kui laboratoorsetes tingimustes on tekkinud kõhrel takistatud luuks muutumast, võtab see jäigastunud ning paisunud kuju, meenutades ikkagi luud.

Paola Ochetta juhitud teadlaste rühma töö seisnes selle protsessi peatamises. Mõjutades poolduvate mesenhümaalsete tüvirakkude keemilist tasakaalu suutsid nad välja töötada viisi kuidas laboris kasvatada stabiilset inimkõhre.

See saavutati mõjutades rakke luu morfogeneetilise valgu inhibiitoritega, mis olid välja töötatud koos Milaano polütehnikumiga. See valk vastutab võtmetähtsusega protsessi eest mille käigus kõhrest kasvab luu. See molekulaarne sekkumine võis kesta vaid lühikest aega ning tekkinud kõhr ei vajanud edaspidist mõjutamist, et püsida stabiilne, selgub Ameerika Ühendriikide Teaduste Akadeemia toimetistest ilmunud teadustöös.