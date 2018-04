Londoni veinikeldrist leiti romantilise poeedi Samuel Taylor Coleridge’i maised jäänused

Coleridge’iga koos leiti tema abikaasa, tütre, väimehe ning viimaste poja säilmed. Kuuekümnendatel toimunud ümbermatmisel Coleridge’i ja pere tinakirstud viidi üle kiriku krüpti, asetati kunagisse veinikeldrisse, müüriti kinni ning seejärel unustati. Kuigi oli teada, et Coleridge’i maised jäänused lebavad Highgate’i kirikus, ei olnud kellelgi aimu kus täpselt poeedi keha on.

Colerdige’i enda lapse-lapse-lapse-lapselaps Richard Coleridge ütles The Guardianile: «Kuigi on väidetud, et see olukord on tabav ei ole tegemist väga sobiliku seisundiga. Meie pere toetab [Coleridge’i] olukorra parandamist.»