Teadlane: fosfori saamiseks võiks kasutada veekogude fosfori ringmajandamist

Liigne fosfor soodustab veekogude eutrofeerumist ehk fosfor- ja lämmastikühendite liigset vohamist, mistõttu läheb veekogu n-ö õitsema. Kui toitaineid on ülemäära palju, ei ela seal kuigi palju loomi. Samas on fosfor on põllumajanduses üks olulisemaid väetisi, kuid seda kaevandatakse maailmas üsna vähestest kohtades.