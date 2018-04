Akadeemik Enn Tõugu: kus on meie teaduse alfanaised?

Ajakirjas Nature ilmus märtsi lõpus kirjutis naiste olulisest rollist küberkaitses1 ning vajadusest neid sinna kaasata. Hinnanguliselt vajatakse maailmas 2020. aastaks täiendavalt kaht miljonit spetsialisti küberkaitse alale ning nimetatud artikli põhjal sobivad selleks hästi just naisteadlased. Selles loos on osutatud ka ühelt poolt küberkaitse valdkonnas tegutsevate naiste saavutuste ja teiselt poolt nendele tavaliselt antava hinnangu vastuolule. President Barack Obama määras Melissa Hathaway esimeseks USA küberkaitse korraldajaks (acting senior director for cyberspace), kelle ülesanne oli moodustada USA laevastiku, lennuväe ja jalaväe küberkaitsjatest ühtne üleriigiline struktuur. See ülesanne nõudis suurte egodega kindralite ja admiralide koondamist koostöövõimeliseks meeskonnaks. Vestlesin selle võimeka naisega, kui ta viibis 2009. aastal küberkaitse konverentsi plenaaresineja Tallinnas ja tegi tolle aja küberkaitse olukorrast huvitava ülevaate. Kuid samast Nature kirjutisest selgub ka, et (FBI esimese direktorina – toim) tuntud J. Edgar Hoover vallandas omal ajal tema juhitud luurefirmast kõik naisagendid ja omastas isiklikult FBI jaoks töötanud Elizebeth Smith Friedmani tulemused koodimurdmise alal.

Vaatan nüüd käesoleva loo pealkirjas toodud küsimust mulle tuttava teadusmaailma kontekstis, haarates küberkaitse kõrvale ka infotehnoloogia valdkonna. On selgelt näha, et meie teaduse tipus on suur meeste ülekaal. Minu pikaajaline kogemus näitab aga hoopis, et just targad naised on olnud arvutiteaduses parimad eksperimetaatorid-programmeerijad. Seletus võib olla järgmine. Kui tubli meesprogrammeerija hakkab silma paistma, siis juhtub harilikult nii, et peagi pakutakse talle mingit ülemuse kohta, esialgu väikest, kuid varsti tekib tal ka võimalus tõusuks karjääriredelil. Naisteadlastelt seda ei oodata.

Mul on olud väga andekaid naiskolleege, kes on nautinud oma tööd uute algoritmide ja programmide väljamõtlemisel. Nende isiklik karjäärimudel pole hoopiski ette näinud ei suureks ülemuseks saamist ega tihtipeale isegi nende andekate naiste jaoks küllalt kerget tegevust – doktoritöö kirjutamist. Neile lihtsalt meeldib töö uute algoritmide ja programmidega. Tahan siin ühe näite tuua ilma nimesid nimetamata. Mul on olnud Küberneetika Instituudis võimalus töötada aastaid koos ühe üliandeka naisteadlasega. Ta oli noore neiuna lõpetanud Moskva Ülikooli koos maailmakuulsaks saanud matemaatikute J. Manini ja V. Arnoldiga. Ta oli töö kõrval omandanud ka PhD teaduskraadi, kuid tema lemmiktegevuseks jäi tarkvaraarendus. Piiride avanemisel lahkus ta Eestist ning sai tööd Stanfordi Ülikooli juures toimivas tarkvarafirmas, kus ta tegutseb tänaseni, olles ammu pensioniealine.