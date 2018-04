Kagu-Aasias on ahvide haigus hakanud inimestele levima, põhjuseks peetakse metsaraiet

Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil elavad ligi pool kõikidest inimestest maalaariaohus. Surmatõbi tappis 2015. aastal ligi pool miljonit inimest ning kuigi viimastel aastatel on suremus vähenenud ei saa veel kuidagi arvata, et mure on möödumas.

Seega teeb kaunis murelikuks tõik, et Borneol Kapiti rajoonis avastati viiel malaariapatsiendil parasiidi tüüp, mis seni on esinenud vaid ühel inimesel ning makaakidel. Plasmodium cynomolgi liiki malaariaparasiit on tõenäoliselt inimesi nakatanud aastaid, ammu enne kui 2014. aastal avastati esimene P. cynomolgi nakkus inimesel. Arvatavasti on makaakide nakkust diagnoositud Plasmodium vivax'i pähe, mis on ka inimestel laiemalt esinev malaariavorm.

Malaaria levib samade parasiitidega nakatunud sääskede kaudu nii inimeste vahel kui ka liigilt-liigile. Sääsk imeb makaagi verd, nakatub, seejärel lendab inimese kehale kes siis nakatub malaariasse.

Kuna tegemist on viimaste aastate jooksul teise korraga, mil P. cynomolgi malaariaparasiit inimesi nakatab, peavad epidemoloogid üle vaatama oma haiguste leviku mudeleid ning mil määral neid mõjutavad loomade levik. Makaakide asurkonnad vähenevad raietööde tõttu ning ahvid kolivad inimasustusele lähemale. Sellega suureneb haiguste üle kandumise risk.

Erinevat tüüpi malaariapõhjustajad ei ole peremeesorganismide suhtes eriti valivad ning viimaste tiheda paiknemise puhul hüppavad suuremate raskusteta ühelt liigilt teisele. Bridget Barber Darwini ülikoolist Austraalias ei oska veel P. cynomolgi mõjusid inimestele hinnata. Veel tuleb läbi viia ulatuslike uurimusi, et saada aru, milliseid sümptomeid see vorm inimestes põhjustab. Arvatav möödadiagnoosimine teeb töö veelgi raskemaks.

See võib probleemiks kujuneda aladel, mis on kuulutatud malaariavabaks ning kus ei võeta enam ette tõve vastaseid abinõusid, näiteks putukamürgiga kaetud sääsevõrkude kasutamist. Loomade liikumise ning metsanduse täpseid mõjusid malaaria liikumisele ei teata. Kui leidub aga otseseid seoseid makaakide leviku ning inimeste haigestumise vahel siis peavad arstid ja kodanikud olema eriti ettevaatlikud.

Ahvidelt on inimesele edasi liikunud ka üks teine malaariavorm, millest kindlalt teatakse, et selle levikut mõjutab metsaraie. Plasmodium knowlesi’i diagnoositi inimesel esmakordselt 2004. aastal ning tänaseks moodustab see parasiit Malaisia malaariajuhtudest 57 protsenti.