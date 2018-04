Eestlased KGB välisluures: kuidas kaks eestlasest agenti Läänes sisse kukkusid

Teatud vigu tegi ka «Belkin» ise. Enne seda, kui temaga lõi sideme P. I. Raud, oli agent omapead, sõitis mööda maad ringi ja tegi ootamatuid visiite kaasmaalastele. Selline omaalgatuslik tegevus ei olnud tihti vajalik ja oli nõrga legendiga. Kõik see äratas vaenlase vastuluure tähelepanu ja oli vaja teha vaid üks selgelt mittevajalik samm, et ta kuulutataks Nõukogude agendiks.

Agent «Viktoria» lugu

1950. aastate alguses anti «Viktoria» üle 1. osakonnale. Töö käigus võeti vastu otsus saata ta püsivalt elama USA-sse, et töödelda väljapaistvaid eesti natsionaliste, kes on seotud vaenlase eriteenistustega. Ettekäändena esitati «Viktoria» täiesti loomulikuna näiv palve ühineda oma isa ja pojaga. Seejuures arvestati «Viktoria» positiivseid tööalaseid ja isiklikke omadusi, tema kinnistamist praktilises töös, laiu sidemeid välismaal, tema isa tugevat positsiooni ja lõpuks nõusolekut koostööks Nõukogude luurega USA-sse paigalejäämisel.

1958. aastal sõitis «Viktoria» NSV Liidust välja. Ta saatis postiga salakirjas mitmeid teateid, kus kandis ette oma heast positsioonist, taastatud ja uutest sidemetest. 1961. aastal kohtus ta residentuuri peratiivtöötajaga, kohtumine õnnestus. Kuid 1962. aastal teatas «Viktoria», et kohalik vastuluure töötleb teda ja mõned kaasmaalased väljendavad tema vastu usaldamatust. Seda, et ameeriklased tegelevad «Viktoriaga», kinnitas veidi hiljem agent «Skvortsov». Sellest ajast hakkas «Viktoria» kohtumisi vältima ja peaaegu lõpetas kirjavahetuse sugulastega Eestis. Korduvad katsed temaga sidet taastada ebaõnnestusid.

«Viktoria» sattumine läbitöötamisse ei tekita imestust. 1958. aastal oli ta ainus NSV Liidu kodanik, kes sõitis Tallinnast USA-sse perega ühinemiseks. Arvestades tema sotsiaalset päritolu ja eriasumisel olekut, on selge, et see võis huvitada FBI-d. 1947. Aastal oli «Viktoria» tagasitulek eriasumiselt Tallinna harv juhus (see oli nõrk legend). Ta oli teatud ringkondades sensatsioon, mida laialt arutati. Seejuures oletati, et ta teenis oma asumiselt vabastamise välja koostööga riikliku julgeoleku organitega. Kõik see koosmõjus viiski halvale tulemusele pärast tema saabumist USA-sse.