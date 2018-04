Üllatav leiutis: rapsiõli ja väävli segu on parim abivahend naftareostusega võitlemiseks

Ajakirjas Advanced Sustainable Systems ilmunud uurimistöö juhi Justin Chalkeri sõnul on uus odav aine jätkusuutlik meetod naftalekete haldamiseks. Uus polümeer mis koosneb rapsiõlist ning tööstuslikest jääkidest, seob endaga toornaftat ning selle saaduseid, käitudes «käsnana». Teadustööst selgub, et aine konstrueerimisel põhjana kasutatud toiduõli võib olla ka juba küpsetamiseks kasutatud rasv, see ei muutnud aine enda omadusi karvavõrdki.

Uut polümeeritüüpi nimetatakse proosaliselt polüsulfiidiks. Keemiatavale kohaselt sisaldub nimes pea kõik vajalik, mida aine kohta teada võiksime. Antud juhul on siis tegemist väävlit sisaldava polümeeriga. Polüsulfiidi tootmine on isegi kaunis lihtne. 70 protsendist söögisoolast, 15 protsendist rapsiõlist ning 15 protsendist väävlist koosnevat segu kuumutatakse 180 kraadi juures umbes tunni jooksul. Tulemuseks saadakse pruun kummine mass, mis jahtumise järel jahvatatakse peeneks või pestaks ülejääkidest puhtaks ning seejärel ongi polüsulfiid kasutamiseks valmis.

Chalker ütles The Guardianile: «Meie eesmärgiks on hakata uut ainet ülemaailmselt kasutama. See on odav ning polüsulfiide saab kasutada näiteks Amazoni jõgikonnas või Nigeri deltas kus tavapärased reostusevastased meetmed ei toimi.»

Naftalekete kahjude uurimine on pärast 2010. aasta katastroofi Mehhiko lahes tõusnud mitmete teadlaste tähelepanu alla. Peamine on sellistes olukordades saavutada kiire ning loodetavalt ka odav meetod mille abil leketele kiiresti piir panna. Uus leiutis ei ole mitte vaid hüdrofoobne, see ei segune veega, vaid muudab toornafta ja ka rafineeritud kütuse paksemaks geeliks. See takistab saaste levimist ning muudab kokku korjamise samuti lihtsamaks. Seda ei osanud leidurid Chalkeri sõnul oodata, reostuse paksendamise omadus tuli uue aine puhul üllatusena.