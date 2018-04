Uuring: tervisliku eluviisi evijad kipuvad rohkem toitu ära viskama

See tähendab, et igapäevaselt viskavad ameeriklased ära ligikaudu poole kilo jagu toitu, mis on ligikaudu pea kolmandik nende igapäevasest kalorite tarbimisest. Kõige sagedamini äravisatava toiduaine grupina paistavad seejuures silma puu- ja juurviljad, millele järgnevad piima- ja kolmandana lihatooted.

Nii suurel toiduraiskamisel on mõistagi ka vastavad keskkonnamõjud. Näiteks läheb sellise toidukoguse tootmiseks vaja 12 miljonit hektarit põllumaad, 350 miljonit kilo putukamürke ja pea 16 miljonit tonni niisutusvett. Toodetud toidu äraviskamisel laguneb see aga omakorda süsihappegaasiks. Enamasti toimub lagunemine aga anaeroobselt, mistõttu paiskub atmosfääri hoopis veelgi tugevam kasvuhoonegaas metaan.

Oma uuringus tuginesid USA põllumajandusameti USDA teadlased kaheksa aasta jooksul kogutud toidu tarbimise andmetele ning kaardistasid nii toidu tarbimise kui äraviskamise. Uuring ilmus ajakirjas PLOS One.

Kõige raiskavama toidutarbimise poolest paistsid uuringus silma kõige terviseteadlikumad ja tervislikult toituvamad inimesed, kes ostsid kõige enam kiiresti riknevaid puu- ja juurvilju, aga viskasid neid ka kõige enam ära. Kuigi puu- ja juurviljade kasvatamiseks on vaja väiksemat pindala kui loomakasvatuseks, nõuab see aga tihtipeale palju suuremat niisutusvee ja pestitsiidide kasutamist.

«Tarbijad ei näe toidu ära viskamise hinda. Samas ei taha me ka kuidagi pisendada toiduohutuse tähtsust. Oluline ei ole aga vaid toidu hind, aga ka selle valmistamiseks ja hoiustamiseks kulunud aeg ja energia, mida kiires igapäevaelus tihtipeale ei arvestata,» ütles uuringut juhtinud USDA toitumisteadlane Lisa Jahns The Guardianile.

Põllumajandusametiga üheaegselt avaldas oma raporti ka mittetulundusühing Bioloogilise Mitmekesisuse Keskus (Center for Biological Diversity). Nende ülevaatest selgub omakorda, et toiduainete raiskuminemise vastased meetmed on rakendatud vaid neljas USA kümnest suuremast toidupoodide ketist.