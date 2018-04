Vanadelt papüürustelt leiti piibellike inimohverduste kirjeldused

Papüürustekstid on dateeritud 1500 aasta vanuseks ning need avastati vaarao Senusret Esimese püramiidi lähistelt juba 1934. aastal. Seni ei olnud keegi aga selle sisu lahti «muukinud». Tekstide kirjutamise ajal oli Egiptuses levinuimaks religiooniks kristlus, tekst ise on aga kirjutatud kopti keeles, mis on muistse egiptuse keele viimane, juba kreeka tähestikus kirjutatud ning tugevate kreeka keele mõjudega faas.