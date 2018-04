Eestist välja tulnud säilmed aitasid hobuste pärinemisloosse selgust tuua

«Väga paljud maad ei ole ajaliselt ja ruumiliselt mingi kindla loomaliigi luudega kaetud. Kohati on need leiud päris haruldased. Meie Eestimaa pinnasel on see hea omadus, et luud säilivad päris hästi ja materjali on palju,» märkis uurimuse kaasautor Lembi Lõugas, Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu vanemteadur.