USA astub esimesi samme Arktika kaitsealal nafta puurimiseks

Ametliku retoorika kohaselt on rannikutasandike all peituvate naftaressursside kasutuselevõtt oluline samm riigi energiavajaduste rahuldamiseks. Plaan on leidnud positiivset vastukaja naftatööstuse esindusorganisatsioonide poolt, kes toovad seda välja kui vajalikku sammu varasemate seadusega võetud kohustuste täitmisel. Kriitilised on aga mõistagi keskkonnaorganisatsioonid, kelle hinnangul on see ette võetud liiga kiirustades ja agressiivselt.