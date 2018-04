Ökoloogid: niitude kadumisega on kadunud ka suur osa elurikkusest

«Lääne-Eestis on neid säilinud päris palju. Lõuna- ja Kesk-Eestis, suurtes põllumajanduspiirkondades aga väga vähe. Just need suured põllumajanduspiirkonnad on samal ajal need, mis neid niite vajavad, sest niidud on elupaigaks põllumehele olulisele elurikkusele - tolmeldajad, mükoriisaseened - kõik need liigid, mis toetavad viljaka mulla säilimist ja head saaki,» ütles Helm.