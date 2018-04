Maast möödunud hiigelasteroid tuletab meelde meie kosmilist kaitsetust

Meist see kord üsnagi lähedalt mööda lennanud asteroidi nimeks panid teadlased 2018 GE3. Tõenäoselt satub selliseid kive Maa lähedusse küllaltki harva. Kui nii, siis miks me teada varem ei märganud?

Alustuseks on suur hulk meist mööduvatest taevakividest seekordsest palju väiksemad, mis teeb nende seire ka palju keerulisemaks. Lisaks on nad reeglina küllaltki tumedad kehad ning seega on ka nende visuaalne fikseerimine raskendatud. Kõigele lisaks liiguvad nad võrreldes palju kaugemate kehadega üle taevalaotuse palju kiiremini ja nii ei jõua ka kindlatele taevalaotuse piirkondadele fikseeritud teleskoobid neid tabada. NASA’l on küll olemas spetsiaalne programm hiiglaslike ja potentsiaalselt globaalset katastroofi põhjustavate asteroidide jälgimiseks, kuid 2018 GE3 suurused taevakehad on selle jaoks jälle liiga väikesed.