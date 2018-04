Video: teadlased püüdsid esimest korda pildile segamatult toimetava raku

Uue meetodi välja töötanud Eric Betzig ütles teadusajakiri Nature’ile, et uurida elavat rakku tavalise mikroskoobi klaasi all on sama hea kui uurida lõvide käitumist loomaaiapuuris. Kuid senised tehnikad on elavate rakkude vaatlemisel vaid väga kehvi tulemis andnud.