Isegi NASA teadlased ei oska arvata, mis on põhjustanud need augud Arktika jääs

Kuigi NASA Arktika jää jälgimise missioon IceBridge on Arktika jääkilpi aktiivselt uurinud juba peaaegu kümme aastat, tuleb jää seest ikka välja uusi vastusi, mida keegi oodata ei osanud, kirjutab ScienceAlert. Tihtipeale ei osata uusi nähtusi vähemalt esialgu ka seletada.

Üks selline on hiljuti jääteadlase John Sonntagi poolt uurimislennul üles pildistatud vaade lahtise vee ringidega perforeeritud jääkilbist. Võiks arvata, et aastaid Arktika jää anomaaliaid jäädvustanud Sonntagi on selliste asjadega raske segadusse ajada. Ometigi ei oska tema ega ka paljud kolleegid anda selget vastust, et mis sedalaadi auke põhjustada võiks.

«Ma ei mäleta, et oleksin kusagil varem midagi sellist näinud,» tõdes kogenud polaar-uurija.

Ringe ümbritsevate hallide toonide põhjal saab järeldada, et tegemist peab olema küllaltki noore jääga – veel mõni aasta tagasi laius sellele alal tõenäoselt veel lahtine vesi. Nõrgale noorele jääle viitavad ka aukude läheduses nähtavad lainjad vormid. Pildi paremas servas paistvad suuremad paksema jää alad viitavad aga kahe jäämassi kokkupõrkele.

Kuidas augud ise tekkisid, on aga segane. Üks võimalik seletus on, et tegemist on jää all vees elavate loomade hingamisaukudega. Sellisel juhul oleks auke ümbritsevad rõngad seletatavad ka august läbi pressinud veega, mis on sulatanud ümbritseva ala lund.

Samas ei ole välistatud, et tegemist võib olla ka mõne seni kirjeldamata ja uurimata ilmanähtusega.

«Arvestades, et piirkonnas on vesi üsna madal, võib tegu olla ka lihtsalt vee all peituvate soojaveeallikatega, mis hoiab ka veepinda jäätumast,» oletas NASA liustiku-uurija Chris Shuman. Samas on võimalik ka lähedal asuvate sooja veega hoovuste veealune levik.