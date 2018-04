Lõpuks selge: Uraan haiseb mädamunade järgi

Pikemat aega on kaheldud, et gaasihiiu ja meie kosmilise naabri Uraani sügavas atmosfääris haiseb kaunis vängelt mädamunade järgi. Uued vaatlused ja analüüsid näitavad lõpuks kindlalt, et Uraanil hõljuvad ringi vesiniksulfiidi pilved. See sama aine annab ka mädamunadele nendele spetsiifilise leha.