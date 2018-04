Uuring: seksuaalselt frustreeritud kärbestest saavad alkohoolikud

Värske uuring, mis tõukust soovist analüüsida sõltuvuse neurokeemiat, on kaunis omalaadne. Isaste äädikakärbeste genoomi mõjutati sääraselt, et nad ejakuleeriksid kui satuvad tugeva punase valguse kätte. Seejärel asetati katseloomad keskkonda, kus leidus kärbestele meeldivat alkoholi, alkohilita suhkrune jook ning punase valgusega lamp. Erinevates katsejärkudes pandi punase lambi juurde ka teatava spetsiifilise lõhnaga ese, mida kärbsed kiiresti seksuaalse naudinguga seostama hakkasid, vahendab Science News .

Selgus, et kui isased kärbsed said oma seksuaalseid vajadusi rahuldada ei vaadanud nad valdavas enamuses enam alkoholi poolegi. Kõhutäis saadi lihtsat magusat vedeliku tarbides. Ajakirjas Current Biology avaldatud teadustöö autorid toetusid eelnevatele uurimustele, mis näitasid, et paljunemisvõimalusteta jäänud isased äädikakärbsed uputavad pingeid napsiklaasi.