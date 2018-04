Teadlane: Maaväline elu võib olla hiigelplaneetidel lõksus

Nimelt on varasemad uuringud näidanud, et nn Super-Maa tüüpi suured eksoplaneedid võivad olla elu tekkeks paremadki kandidaadid kui meie koduplaneediga ühte mõõtu taevakerad. Kui see nii on, siis sealsete elanike maailmaruumi avastamist saata tõsine takistus – suurem planeet tähendab ka suuremat gravitatsiooni, planeedi külgetõmbejõust pääsemine aga suuremat kogust raketikütust, kirjutab space.com .

Olulise piirina toob Hippke välja, et kui planeedi mass ületab Maa oma juba kümnekordselt, muutub tavapärane raketikütus juba liiga nõrgaks ning õhkutõusu saavutamiseks tuleks kasutada juba midagi muud. Nimelt tähendab suurem gravitatsioon, et õhkutõusuks on vaja rohkem energiat, see aga omakorda tähendab suuremat kogust kütust, mis omakorda teeb kogu raketi raskemaks, mis tähendab aga jälle kütuspaagi suurendamist. Kui aga nii-nimetatud traditsioonilistest väheks jääb, võib lahenduseks osutuda tuumakütust. Vähemalt inimkond on tuumaajami rakettides kasutamise osas seni aga konservatiivseks jäänud ning sellega on tehtud vaid mõned katselennud.