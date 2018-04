Uus analüüs kinnitab, et täppisteadustes lokkab süsteemne seksism

Uuringu autorid eesotsas Heather Fordiga Cambridge’i ülikoolist avaldasid oma töö ajakirjas Nature Communications. Uuringus tuuakse välja mõned teisedki murettekitavad tegurid. Lihtne oleks väita, et naisi on kõnelejate hulgas vähem seetõttu, et lihtsalt naisteadlasi on vähem. Nõnda siiski pole. Fordi ja tema kolleegide tööst selgub, et täppisteadustes on enamikul karjääritasandeil naisi rohkem kui mehi.