Uus-Guinea rahvad valmistavad pistodasid inimeste luudest

Inimese reieluust valmistatud tapariistal olid mitmed eelised linnuluust pistodade ees. Inimese kondid on jämedamad ning tihedamad, valminud relv oli ka sääreluu loomuliku kõveruse tõttu vastupidavam. Kuid siiski arvavad ajakirjas Royal Society Open Science avaldatud uurimustöö autorid, et sõjas kasutati pigem väheke õrnemaid linnuluust tehtud pistodasid, vahendab Science .

Siinkohal tulebki praktilise tegurina mängu inimluu vastupidavus. Uurimuse autorid järeldavad oma analüüsidest, et inimeste luid eelistati just suurema sümboolse väärtusega objektide loomiseks. Kuigi ka kaasuarite jalaluudest tehtud relvi kaunistati jäid nad siiski ennekõike funktsionaalseteks objektideks, sõjariistadeks. Inimluu vastupidavus oli tähtsam sümboolsete pistodade puhul, mis pidid väestatud objektidena võimalikult kaua vastu pidama.

Kaasuarid on looduses kaunis agressiivse loomuga linnud ning ka nende jahti peeti mehelikuse ja väe määra näitajaks. Uuringus toovad teadlased välja, et mitmed vanad laulud esivanemate kangelaslikusest märgivad muu hulgas ära nende vägitükid kaasuarijahil.

Kaasuariluudest pistodade otsad tehti vanade meistrite poolt meelega õhukesemad ning lapikumad kuigi see tegi relvad hapramaks. Dominy ja tema kolleegid arvavad, et selle taga on kasutusmugavus, jämedama teravikuga relva oleks keerulisem inimese vigastamisel-tapmisel tarvitada. See näib kinnitavat teooriat, et kaasuarluust pistodad olid funktsionaalsed ning inimese sääreluust valmistatud relvad kandsid sümboolsemat rolli.